MISSISSAUGA, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de transport en commun et de logement en présence de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise et députée de Mississauga--Streetsville, et de Carolyn Parrish, mairesse de la Ville de Mississauga.

Date : mardi 28 janvier 2025



Heure : 14 h HNE



Lieu : Hôtel de ville de Mississauga

300, rue City Centre

Grand hall | rez-de-chaussée

Mississauga (ON) L5B 3C1

Remarque : Les représentants des médias qui souhaitent participer en ligne doivent envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir les identifiants de connexion.

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ville de Mississauga : [email protected], 905-615-3200, ext. 5232