WATERLOO, ON, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de transport en commun en présence de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, et de Karen Redman, présidente régionale de la municipalité régionale de Waterloo.

Seront également présents Tim Louis, député de Kitchener--Conestoga, et Valerie Bradford, députée de Kitchener-Sud--Hespeler.

Date : Le 3 février 2025 Heure : 14 h Lieu : Installation d'entretien et d'entreposage de la promenade Northfield

300, promenade Northfield Est

Waterloo (Ont.) N2V 2G4

