TORONTO, le 13 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, d'Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto, et d'Ana Bailão, présidente‑directrice générale de Maisons Canada.

Date : Le mardi 14 octobre 2025



Heure : 10 h 30 (HAE)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias, à l'adresse [email protected], pour recevoir des informations sur le lieu de l'annonce et confirmer leur présence.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]