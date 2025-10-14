/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière de logement et d'infrastructure à Toronto/ English
Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
14 oct, 2025, 06:00 ET
TORONTO, le 13 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, d'Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto, et d'Ana Bailão, présidente‑directrice générale de Maisons Canada.
|
Date :
|
Le mardi 14 octobre 2025
|
|
|
Heure :
|
10 h 30 (HAE)
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias, à l'adresse [email protected], pour recevoir des informations sur le lieu de l'annonce et confirmer leur présence.
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
Partager cet article