DARTMOUTH, NS, le 9 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, de Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, de Debbie Lowther, présidente et directrice générale de Veterans Emergency Transition Services Canada; et de Dre Belinda Seagram, fondatrice et directrice exécutive de Landing Strong Cooperative Ltd.

Date : Le lundi 12 août 2024 Heure : 14 h HAA Lieu : Bureau de VETS Canada

211 rue Principale

Dartmouth (N.-É.) B2X 1S7

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Debbie Lowther, Présidente et directrice générale de Veterans Emergency Transition Services Canada, VETS Canada, Sans frais : 1-888-228-3871 poste 131, Ligne directe : 902-441-9197, [email protected]; Deborah Eaton, Gestionnaire des services corporatifs, Landing Strong Cooperative Ltd., 902-817-4593, [email protected]