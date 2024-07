DISTRICT DE SQUAMISH, BC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, de Susie Chant, députée provinciale de North Vancouver - Seymour, et d'Armand Hurford, maire du district de Squamish.

Date : Mardi 30 juillet 2024



Heure : 11 h (HAP)



Lieu : Centre récréatif du parc Brennan (dans le hall d'entrée)

1009, chemin Centennial Way, Squamish (C.-B.) V8B 0E2

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Rachel Boguski, Relations avec les médias et spécialiste de contenu, District de Squamish, 604-849-4967, [email protected]