ST. CATHARINES, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ -Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Bittle, député de St. Catharines, de l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, l'honorable Sam Oosterhoff, député provincial de Niagara-Ouest, et de Mat Siscoe, maire de la Ville de St. Catharines et président de la Niagara Transit Commission.

Date : Le jeudi 4 septembre 2025



Heure : 10 h HAE



Lieu : Niagara Transit

2012, First Street Louth

St. Catharines (Ontario) L2S 3V9

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et les Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Dakota Brasier, Directrice des médias culturels, Ministère des Transports de l'Ontario, [email protected]; Leah Tracey, Consultante en Communications, Niagara Transit, 1-833-678-5463 poste 3569, [email protected]