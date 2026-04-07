WHITEHORSE, YT, le 4 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence du Dr Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, et député du Yukon, et de Kirk Cameron, maire de la Ville de Whitehorse.

Date : mardi 7 avril 2026



Heure : 13 h 30 [Heure du Yukon]



Lieu : parc Shipyards (situé au bord de la rivière Yukon, à la hauteur de la 2e avenue)

100, rue Ogilvie

Whitehorse (YT) Y1A 3T8





En cas de Mauvais temps :

Salle Fireplace

Édifice Frank Slim

parc Shipyards

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154; Courriel : [email protected]; Matthew Cameron, Gestionnaire, Communications stratégiques, Ville de Whitehorse, 867-689-0515, [email protected]