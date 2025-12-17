WELLAND, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Bittle, député de St. Catharines, et de Frank Campion, maire de la Ville de Welland.

Date : 17 décembre 2025



Heure : 9 h 30 (HNE)



Lieu : Parc Trelawn

105, promenade Page

Welland (Ontario) L3C 6L8

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Paul Orlando, Spécialiste des communications, Ville de Welland, 905-736-2389, [email protected]