15 oct, 2025, 05:00 ET
TRACADIE, NB, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, de l'honorable Susan Holt, première ministre du Nouveau-Brunswick, et de Denis Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie.
Date :
Le mercredi 15 octobre 2025
Heure :
9 h 30 (HNA)
Lieu :
CBDC Péninsule acadienne
3620, rue Principale
Tracadie (N.-B.) E1X 1C9
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Jessica Thibodeau, Gestionnaire des communications, Municipalité régionale de Tracadie, 506-394-4020, [email protected]
