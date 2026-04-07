Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
07 avr, 2026, 06:00 ET
TORS COVE, NL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Paul Connors, député d'Avalon, et de Jason Power, comité de la salle communautaire de Tors Cove, gestionnaire de projet.
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Date :
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Le mardi 7 avril 2026
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Heure :
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10 h 30 HAT
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Lieu :
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Salle communautaire de Tors Cove
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12, chemin School
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Tors Cove (Terre-Neuve-et-Labrador) A0A 4A0
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Michelle O'Keefe, Présidente, Comité de la salle communautaire de Tors Cove, [email protected], 709-687-0930
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