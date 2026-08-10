Le gouvernement du Canada annonce le président inaugural du conseil d'administration de Maisons Canada

OTTAWA, ON, le 10 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé la nomination d'Evan Siddall à titre de président inaugural du conseil d'administration de Maisons Canada.

M. Siddall apporte une vaste expérience en matière de logement, de financement institutionnel et de gouvernance. Il a notamment été président-directeur général de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et vice-président de BMO Marchés des capitaux.

Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada chargée de bâtir des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction novatrices, en misant sur les technologies, les travailleurs et le bois d'œuvre canadiens, ainsi que sur des pratiques de construction durables.

En se concentrant principalement sur les logements hors marché et en répondant aux besoins d'un éventail de niveaux de revenu, Maisons Canada a été créée dans le cadre d'un effort national visant à accélérer la construction de logements, à rétablir l'abordabilité et à réduire l'itinérance.

Depuis son lancement, Maisons Canada s'est déjà engagé à bâtir près de 17 000 logements dans le cadre de 17 partenariats, et plus de 1 900 logements sont déjà en chantier. Cette nomination marque une étape importante pour Maisons Canada, qui passe de la phase initiale d'élaboration de projets à une pleine mise en œuvre de ses activités à titre de société d'État.

Citations

« Chaque Canadien mérite d'avoir accès à un logement sûr et abordable. En réduisant les obstacles et en accélérant la livraison, Maisons Canada contribue à bâtir des collectivités plus fortes et plus abordables partout au pays. La nomination d'Evan Siddall à titre de président inaugural du conseil d'administration, avec son expérience et ses qualifications, contribuera à faire progresser cet important mandat et à obtenir des résultats concrets pour les Canadiens. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Maisons Canada met en œuvre une nouvelle approche, plus efficace, afin d'accroître l'offre de logements partout au pays. La nomination d'Evan Siddall permettra à Maisons Canada de se doter des assises de gouvernance nécessaire pour faire avancer son mandat. Je me réjouis à l'idée de travailler avec M. Siddall, qui apporte une expertise approfondie et partage notre engagement à améliorer les résultats en matière de logement pour les Canadiens. »

-- Ana Bailão, PDG, Maisons Canada

Faits en bref

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025. Durant sa phase initiale, elle a fonctionné comme un organisme de service spécial faisant partie de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, afin d'accélérer ses investissements initiaux en s'appuyant sur les pouvoirs existants pour apporter un soutien financier ̶ notamment sous forme de contributions, de prêts et de garanties de prêts ̶ à un large éventail de partenaires du secteur du logement.

Le 19 juin 2026, le gouvernement du Canada a annoncé que le projet de loi C‑20, la Loi sur Maisons Canada , avait reçu la sanction royale, établissant ainsi Maisons Canada à titre de société d'État régie par un conseil d'administration indépendant. La loi a également doté l'organisation de la gouvernance, des outils et de la souplesse dont elle a besoin pour bâtir sur cette base, accroître la réalisation de projets et collaborer plus efficacement avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et l'industrie.

, avait reçu la sanction royale, établissant ainsi Maisons Canada à titre de société d'État régie par un conseil d'administration indépendant. La loi a également doté l'organisation de la gouvernance, des outils et de la souplesse dont elle a besoin pour bâtir sur cette base, accroître la réalisation de projets et collaborer plus efficacement avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et l'industrie. Afin de favoriser une mise en œuvre rapide de ses activités, les dispositions transitoires de la Loi sur Maisons Canada permettent au président inaugural du conseil d'administration d'exercer les pouvoirs du conseil jusqu'à ce qu'au moins huit administrateurs soient nommés. Le processus de nomination des administrateurs est actuellement en cours.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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