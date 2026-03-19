TORONTO, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce importante en matière d'infrastructure de transport en commun et d'infrastructure communautaire à Toronto en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, de Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, d'Olivia Chow, mairesse de Toronto, et de Michael Atlas, avocat général de la Toronto Transit Commission.

Date : le jeudi 19 mars 2026 Heure : 10 h (HAE)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de LICC à [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]