REGINA, SK, le 10 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural, de l'honorable Eric Schmalz, ministre des Relations gouvernementales, de Chad Bachynski, maire de Regina et de James Murdock, maire de Moose Jaw.

Date : Le lundi 13 avril 2026 Heure : 09 h 15 HNC Lieu : Bunge International Trade Centre, salle de conférence (mezzanine, deuxième étage)

1700 rue Elphinstone

Regina (Saskatchewan) S4P 2Z6

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias: Relations gouvernementales, Gouvernement de la Saskatchewan, 306-787-7151, [email protected]; Relations avec les médias: Ville de Regina, [email protected]; Bronson Slater, Bureau de la mairesse, Ville de Saskatoon, 306-371-1827, [email protected]; Relations avec les médias: Ville de Moose Jaw, 306-694-4422, [email protected]