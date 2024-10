OXFORD, NS, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et de David Hoffman, président de l'association du centre communautaire d'Oxford.

Date : Le lundi 7 octobre 2024 Heure : 10 h 00 HAA Lieu : Centre communautaire d'Oxford

177, rue Lower Main

Oxford, Nova Scotia B0M 1P0

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Conseillère de Communication, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Susan Mader-Zinck , Conseillère en communication, Ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, 902-499-1343, [email protected]; Leta MacDiarmid, Membre du conseil d'administration, Association du centre communautaire d'Oxford, [email protected]