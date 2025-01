OTTAWA, ON, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, et de Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa.

Les ministres et le maire seront accompagnés de l'honorable Mona Fortier, whip en chef du gouvernement et députée d'Ottawa--Vanier, de Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa-Centre, et d'Anita Vandenbeld, secrétaire parlementaire du ministre du Développement international et députée d'Ottawa-Ouest--Nepean.

Un point presse suivra l'annonce.

Date : 27 janvier 2025



Heure : 13 h



Lieu : Station Corso Italia, Ligne 2 de l'O-Train

Entrée de l'avenue Gladstone, entre la rue Preston et l'avenue Loretta

Ottawa (Ontario)

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Geneviève Lemaire, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected] ; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ville d'Ottawa, 613-266-4996, Courriel : [email protected]