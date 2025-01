NORTH VANCOUVER, BC, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de North Vancouver, de l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens, de Kevin Quinn, directeur général de TransLink, et de membres du conseil des maires de TransLink.

Date : Lundi 27 janvier 2025 Heure : 11 h 30 (HNP) Lieu : Terminal SeaBus du quai Lonsdale

North Vancouver (C.-B.) V7M 3K1

