LA POCATIÈRE, QC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Louis-Hébert, et des représentants d'Alstom Canada.

Date : Jeudi 22 janvier 2026

Heure : 10 h (HNE)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de LICC, à [email protected], pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

