HAY RIVER, NT, le 4 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, de l'honorable Vince McKay, ministre de l'Infrastructure, ministre des Affaires municipales et communautaires, ministre responsable de la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs, ministre responsable de la Régie des entreprises de service public et député de Hay River Sud et de Keith Dohey, maire suppléant de la municipalité de Hay River.

Date : Le mardi 7 avril 2026



Heure : 10 h 30 HAR



Lieu : Salle du conseil, hôtel de ville de Hay River

100-62, promenade Woodland

Hay River (T.N.-O.) X0E 1G1

RSVP : Les représentants des médias qui souhaitent participer virtuellement sur Teams doivent s'inscrire à l'avance en envoyant un courriel à Stacey Barnes à [email protected]. Un lien sera fourni au moment où ils s'inscriront.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Glenn Smith, Directeur municipal, Municipalité de Hay River, 867-874-6522, [email protected]