GRAND-BOUCTOUCHE, NB, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Benoît Bourque, vice-président de I'Assemblée législative, au nom de l'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et d'Aldéo Saulnier, maire de Grand-Bouctouche.

Date : Le vendredi 26 septembre 2025



Heure : 11 h (HNA)



Lieu : Parc Rotary de Bouctouche

8, rue Acadie

Grand-Bouctouche (N.-B.) E4S 2T6

