Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
26 sept, 2025, 05:00 ET
GRAND-BOUCTOUCHE, NB, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Benoît Bourque, vice-président de I'Assemblée législative, au nom de l'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et d'Aldéo Saulnier, maire de Grand-Bouctouche.
|
Date :
|
Le vendredi 26 septembre 2025
|
Heure :
|
11 h (HNA)
|
Lieu :
|
Parc Rotary de Bouctouche
|
8, rue Acadie
|
Grand-Bouctouche (N.-B.) E4S 2T6
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Serge Arsenault, Directeur général et greffier, Grand-Bouctouche, [email protected]
