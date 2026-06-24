/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Campbellton/

CAMPBELLTON, NB, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche, de l'honorable Gilles LePage, ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Michel Soucy, maire de la Communauté régionale de Campbellton.

Date : Mercredi 24 juin 2026 Heure : 11 h (HAA) Lieu : Salle Alma

256, rue Notre-Dame

Campbellton (Atholville), Nouveau-Brunswick E3N 3Z9

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Julie Comeau, Adjointe à la direction/Greffière adjointe, Communauté régionale de Campbellton, 506-789-2727, [email protected]