BELLEVILLE, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Malette, député de Bay of Quinte.

Date : Le lundi 10 Novembre 2025



Heure : 11 h 00



Lieu : Council Chambers

228 Church Street

Belleville, ON

K8N 3A9

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]