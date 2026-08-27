/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Beech Hill/

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Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

27 août, 2026, 05:00 ET

BEECH HILL, NS, le 26 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish, et de Nicholas MacInnis, préfet de la Municipalité du comté d'Antigonish.

Date :  

Jeudi 27 août 2026


Heure :  

11 h 30 (HAA)


Lieu :   

Bureau municipal

285, chemin Beech Hill

Beech Hill, Nouvelle-Écosse B2G 0B4

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Shirlyn Donovan, Directrice municipale, Municipalité du comté d'Antigonish, 902-863-1117,  [email protected]

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