L'Ontario et le Canada rendent les logements plus abordables à Hamilton

La ville reçoit 572 millions de dollars pour l'infrastructure en échange de l'élimination des redevances d'aménagement pendant trois ans

HAMILTON, ON, le 26 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, les gouvernements de l'Ontario et du Canada ont annoncé que la ville de Hamilton recevra 572 millions de dollars dans le cadre du Programme de réduction des redevances d'aménagement en échange de son engagement d'éliminer les redevances d'aménagement sur tous les aménagements résidentiels du 30 mars 2026 au 31 mars 2029. Le financement aidera à construire plus de logements et d'infrastructures communautaires dans la ville de Hamilton, et permettra d'avancer le plan de la province visant à protéger l'Ontario en investissant dans des projets qui favorisent la croissance économique et le maintien en poste des travailleurs.

L'élimination complète des redevances d'aménagement au cours de la période de trois ans devrait réduire le coût de la construction de nouveaux logements d'un montant pouvant atteindre jusqu'à 100 442 $ par logement. Conjuguées aux économies allant jusqu'à 130 000 $ qui ont découlé de l'allègement élargi de la TVH sur les nouveaux logements admissibles, ces initiatives pourraient faire économiser aux familles de Hamilton plus de 230 000 $ sur le coût d'un logement neuf.

En mars 2026, l'Ontario et le gouvernement fédéral ont convenu de la mise en place d'une structure de partage égal des coûts pour offrir un financement combiné de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans pour des investissements dans les infrastructures en Ontario, la part du Canada provenant du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Les deux gouvernements ont également prévu d'éliminer la totalité de la TVH sur les logements neufs du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, permettant ainsi aux acheteurs d'économiser jusqu'à 130 000 $ sur le coût d'une habitation neuve. Ces économies s'ajoutent aux réductions de coûts pour les nouveaux logements qui découlent du Programme de réduction des redevances d'aménagement.

La ville de Hamilton estime que les économies en coûts de construction pendant la période de réduction des redevances d'aménagement, conjuguées aux investissements dans des infrastructures favorisant l'essor du logement, permettront de débloquer la construction de plus de 31 000 nouveaux logements, ce qui créera un marché du logement offrant plus de choix et des prix plus abordables pour les acheteurs et les locataires.

L'élimination des redevances d'aménagement prendra effet après son approbation par le conseil municipal de Hamilton et devra demeurer en vigueur pendant trois ans. Sous réserve de la signature d'une entente Canada-Ontario relative au Fonds pour bâtir des collectivités fortes, de vérifications diligentes supplémentaires par les deux gouvernements et de la signature d'une entente de paiement de transfert entre l'Ontario et la municipalité, le Programme de réduction des redevances d'aménagement assurera à la ville de Hamilton le versement de fonds pouvant atteindre 572 millions de dollars pour des projets d'infrastructure dans la ville de Hamilton, qui permettront de débloquer la construction de logements, notamment par les travaux suivants :

L'élargissement et la reconstruction de la rue Barton (de la route Fruitland Road à la route Fifty Road) pour en faire une artère multimodale à cinq voies;

La reconstruction de la route Lewis Road (de la route Highway 8 à la rue Barton) pour en faire une voie collectrice multimodale conforme aux normes urbaines;

L'élargissement de la route Rymal Road (de la route Glancaster Road à la route Upper Paradise Road et de la rue Upper James à la route Dartnall Road, au sud de Hamilton Mountain) pour en faire un corridor artériel urbain à cinq voies;

L'élargissement et la reconstruction de la route Garner Road (de la rue Wilson à la route Glancaster Road à Ancaster) pour en faire un corridor artériel urbain à cinq voies;

L'agrandissement de la station de traitement d'eau et d'eaux usées de Woodward;

L'amélioration de la capacité du poste de pompage d'eau de Greenhill.

Dans le cadre du Partenariat Canada-Ontario pour la construction, le Programme de réduction des redevances d'aménagement prévoit l'octroi d'un financement sur 10 ans pour des projets d'infrastructure favorisant la construction de logements. Le financement est accordé en priorité aux municipalités qui réduisent les redevances d'aménagement pour tous les types de logements de 30 à 50 % ou plus, et qui maintiennent ces réductions pendant au moins trois ans.

Citations

« Nous faisons des investissements historiques à Hamilton pour réduire les coûts pour les familles, maintenir les travailleurs en poste et accélérer la mise en chantier de nouveaux logements. L'investissement d'aujourd'hui financera de nouvelles infrastructures de transport et de logement dans toute la ville, qui permettront la construction de dizaines de milliers de nouveaux logements. Félicitations à la mairesse Horwath et au conseil municipal de Hamilton, qui ont fait preuve d'un remarquable leadership et ont collaboré avec nous pour mettre le rêve de la propriété foncière à la portée des familles de Hamilton. »

L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Ensemble, nous bâtissons un Ontario et un Canada forts. En collaborant avec l'Ontario, le gouvernement fédéral contribue à accélérer la construction de logements en réduisant les coûts initiaux et en investissant dans des projets d'infrastructure favorisant l'essor du logement, en vue de bâtir des collectivités solides et résilientes qui augmentent l'offre de logements tout en stimulant les possibilités économiques. »

L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

« Les familles canadiennes sont préoccupées par le coût du logement. Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec les provinces, les municipalités et les constructeurs d'habitations afin de réduire directement le prix des logements neufs. Ensemble, nous réduisons les coûts imposés par le gouvernement, accélérons la construction de logements, soutenons des milliers d'emplois locaux bien rémunérés dans le secteur de la construction résidentielle et investissons dans les routes, les réseaux d'eau, les parcs et autres infrastructures locales nécessaires aux nouveaux aménagements. »

John-Paul Danko, député de Hamilton West--Ancaster--Dundas

« Dans tout l'Ontario, on constate un besoin en infrastructures essentielles et logements de tous types pour s'adapter à la croissance rapide de nos collectivités. C'est pourquoi notre gouvernement continue d'offrir des programmes comme le Programme de réduction des redevances d'aménagement, en collaboration avec nos partenaires fédéraux. Ce programme octroie à des municipalités comme Hamilton le financement nécessaire pour garantir que leur ville demeure un endroit attrayant où vivre, travailler et élever une famille. »

Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Il s'agit d'un investissement historique dans l'avenir de Hamilton, que j'ai tout fait pour obtenir pour notre ville. Il représente le plus important investissement individuel dans les voies publiques et les infrastructures d'eau et d'eaux usées de l'histoire de notre ville. Je salue l'appui de nos partenaires provinciaux et fédéraux. Nous savons que Hamilton a besoin de plus de logements. Cela signifie qu'il faut créer les conditions propices pour construire plus d'habitations, faciliter la construction locale et ramener les gens au travail, tout en rendant le logement plus abordable pour les résidents de Hamilton. En éliminant les redevances d'aménagement pendant trois ans et en investissant dans l'infrastructure dont nos collectivités en croissance ont besoin, nous pouvons faire démarrer les chantiers, accroître l'offre de logements et réduire les coûts pour les personnes qui souhaitent s'établir à Hamilton. »

Andrea Horwath, mairesse de Hamilton

« L'annonce d'aujourd'hui est une grande victoire pour les familles, les travailleurs et les entreprises de Hamilton. En éliminant les redevances d'aménagement résidentiel et en investissant dans les infrastructures nécessaires pour faciliter la croissance, nous éliminons les obstacles à la construction de logements et créons des opportunités pour les travailleurs locaux. Grâce au leadership du premier ministre Ford, notre gouvernement permet aux gens qui travaillent à Hamilton de bâtir plus facilement leur avenir ici et de se sentir chez eux dans notre ville. »

Monica Ciriello, députée provinciale de Hamilton Mountain, et adjointe parlementaire au procureur général

« En aidant à réduire les redevances d'aménagement à Hamilton, le gouvernement de l'Ontario protège les familles et les travailleurs de Hamilton qui travaillent dur pour réaliser leur rêve d'acheter une habitation. Des dizaines de milliers de dollars resteront dans la poche des travailleurs, pendant que nous finançons simultanément les infrastructures dont la ville de Hamilton a besoin pour faire construire plus de logements. Ce sont de bonnes nouvelles pour la croissance des emplois locaux et pour la population de la ville qui s'agrandit constamment. »

Sam Oosterhoff, député provincial de Niagara Ouest et ministre associé des Industries à forte consommation d'énergie

« Hamilton est un endroit formidable où vivre et élever une famille, mais le coût de la construction de logements rend de plus en plus difficile la commercialisation de projets à des prix abordables pour les acheteurs. L'annonce d'aujourd'hui s'attaque aux deux volets de ce problème : réduire le coût de la construction et investir dans les infrastructures routières, d'eau et d'eaux usées nécessaires pour desservir de nouveaux quartiers. En tant que constructeur local, je sais à quel point c'est important pour déterminer si des logements seront construits. Il s'agit d'un investissement significatif dans l'avenir de Hamilton et dans les familles et individus qui souhaitent s'y installer. »

Dani Gabriele, présidente, West End Home Builders' Association, et directrice des opérations, Marz Homes

« C'est exactement ce dont le marché du logement de l'Ontario a besoin. Les redevances d'aménagement sont devenues l'un des coûts initiaux les plus élevés pour la construction d'un nouveau logement, et les réduire tout en investissant directement dans l'infrastructure nécessaire pour favoriser la croissance constitue une approche beaucoup plus viable. La participation de Hamilton au Programme de réduction des redevances d'aménagement est très importante pour la viabilité des projets, l'accessibilité au logement et la capacité de faire démarrer rapidement des chantiers. Nous félicitons les gouvernements de l'Ontario et du Canada et la ville de Hamilton d'avoir travaillé ensemble à une solution qui réduit les coûts de construction et assure que les collectivités disposeront des infrastructures dont elles ont besoin pour se développer. »

Scott Andison, directeur général, Ontario Home Builders' Association

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une étape importante et bienvenue vers l'amélioration de l'abordabilité, de l'élargissement de l'offre de nouveaux logements et de la construction d'infrastructures nécessaires à la croissance des collectivités. En outre, et c'est tout aussi important, ces économies doivent profiter directement aux acheteurs et ne pas s'arrêter à l'étape de l'aménagement. Nous saluons les solides mesures de protection des consommateurs intégrées au programme qui assureront l'atteinte de cet objectif. Cornerstone appelle depuis longtemps tous les paliers de gouvernement à réduire les redevances d'aménagement et à éliminer les obstacles à l'acquisition d'un logement. Nous sommes ravis de voir les gouvernements travailler ensemble pour mettre en place des mesures concrètes. »

Sandra Longden, présidente élue, Cornerstone Association of REALTORS

Faits en bref

Le financement versé dans le cadre du Programme de réduction des redevances d'aménagement accélérera l'exécution de projets essentiels d'infrastructure favorisant le logement, comme les réseaux d'eau et d'eaux usées, les routes, les ponts, le transport en commun, les casernes de pompiers et les détachements de police, ainsi que des installations communautaires qui enrichissent des quartiers, comme les bibliothèques et les centres récréatifs.

Le versement des fonds fédéraux pour les projets est assujetti à la signature de l'entente bilatérale Canada-Ontario relative au Fonds pour bâtir des collectivités fortes, à un examen fédéral et à l'approbation du financement des projets.

Le versement des fonds et la confirmation des projets approuvés seront assujettis à la conclusion d'une entente de paiement de transfert entre l'Ontario et la ville de Hamilton, et au respect des exigences du programme.

Les municipalités doivent assumer au moins 10 % des coûts des projets dans le cadre du Programme de réduction des redevances d'aménagement.

Sur les 444 municipalités de l'Ontario, plus de 200 imposent actuellement des redevances d'aménagement.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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