/R E P R I S E -- Avis aux médias - ANNONCE EN LIEN AVEC LE SECTEUR FORESTIER/

QUÉBEC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec l'innovation dans le secteur forestier.

Date : Le 14 février 2025 Heure : 10 h Lieu : Trois-Rivières (Mauricie)

Pour y participer, les journalistes doivent s'accréditer au préalable en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.

Sources :

Yvana Labouba

Conseillère politique

Député de Trois-Rivières

Ministre du Travail

Ministre responsable de la région de la Mauricie

Tél. : 819 995-6315

Émilie Savard

Attachée de presse

Cabinet de la ministre des

Ressources naturelles et des Forêts,

ministre responsable de la région

du Bas-Saint-Laurent et de la région de

la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 367 990-8473

[email protected]

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts