/R E P R I S E --Avis aux médias - ANNONCE EN LIEN AVEC L'AÉRODROME DE NEMISCAU/
Nouvelles fournies parMinistère des Ressources naturelles et des Forêts
14 nov, 2025, 07:00 ET
NEMASKA, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, ainsi que le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, invitent les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec l'aérodrome de Nemiscau.
Date :
Le 17 novembre 2025
Heure :
15 h 30
Lieu :
Nemaska
Pour y participer, les journalistes doivent s'accréditer au préalable en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.
Source :
Naomy Martin
Attachée de presse
Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts,
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
5700, 4e Avenue Ouest
Québec (Québec) G1H 6R1
Cell. : 367 977-7465
[email protected]
SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
