/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce de financement pour le Quartier Namur-Hippodrome/

MONTRÉAL, le 14 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce en lien avec un important financement pour le Quartier Namur-Hippodrome. L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, ministre responsable des Langues officielles, député de Laurier--Sainte-Marie et lieutenant du Québec, la députée de Prévost, ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, la députée de Pointe-aux-Trembles, Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Madame Chantal Rouleau, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Mme Gracia Kasoki Katahwa, seront accompagnés pour l'occasion par les deux autres co-présidents du GALOPH Mme Janie Béïque et M. Pierre Boivin.

Date : Le lundi 15 septembre 2025

Heure : 8 h 30

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

