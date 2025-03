CHARLOTTETOWN, PE, le 5 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements en présence de Sean Casey, député de Charlottetown, et de l'honorable Steven Myers, ministre du Logement, des Terres et des Communautés.

Date : Le jeudi 6 mars 2025



Heure : 13 h (HNA)



Lieu : Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

203, rue Fitzroy

Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 1S5

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; April Gallant, Agente principale des communications, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, 902-314-2753, [email protected]