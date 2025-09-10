/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce de Cando Rail & Terminals et la Banque de l'infrastructure du Canada English
EDMONTON, AB, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Brian Cornick, président-directeur général de Cando Rail & Terminals, et John Casola, chef des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada, seront rejoint par l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, à l'occasion d'une annonce et d'un point de presse concernant un important projet d'infrastructures ferroviaires.
Date : Mercredi 10 septembre 2025
Heure : Annonce de 13 h 10 à 13 h 30 (HR)
Les médias sont priés d'arriver avant 12 h 30.
Personnes présentes :
Adresse : Terminal Cando Southlands
9611 34th Street (utiliser le portail d'entrée principal)
Sherwood Park (Edmonton), AB
Contacts : Cando Rail & Terminals, [email protected], 204-868-5542, Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected], 416-347-3358
