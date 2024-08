NORWAY HOUSE, MB, le 1er août 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que le chef Larson Anderson, de la Norway House Cree Nation, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, annonceront une nouvelle infrastructure et de nouveaux programmes de santé communautaire qui desserviront les résidents de la Norway House Cree Nation et de la région environnante.

Date : Le mardi 6 août 2024

Heure : 12 h (heure avancée du Centre)

Lieu :

402050, Walter Margaret Drive

Norway House Cree Nation (Manitoba)

R0B 1B0

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Chef Larsen Anderson, Norway House Cree Nation, 1-204-301-1997 ou Debbie Burka, Directrice des politiques et de la planification, Norway House Cree Nation, 1-204-232-7034