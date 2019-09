/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce d'une aide financière pour la région de Charlevoix/

QUÉBEC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncée une aide financière pour la région de Charlevoix.

Date : Le lundi 9 septembre 2019



Heure : 13 h



Lieu : Quai brise-lame

116, rue du Festival

Saint-Siméon (Québec) G0T 1X0





En cas de mauvais temps, l'annonce se tiendra au

Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay

225, rue Saint-Léon

Saint-Siméon (Québec) G0T 1X0

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Jonathan Guay, Attaché politique, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063; Vicky Plourde, Attachée politique, Bureau de circonscription de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Tél. : 418 827-5115