/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant les investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
30 mars, 2026, 07:00 ET
AMOS, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.
Cet événement aura lieu :
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DATE :
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Le 30 mars 2026
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HEURE :
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13 h 30
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LIEU :
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Centre de services d'Amos (au garage)
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].
SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]
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