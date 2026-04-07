/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant les investissements routiers 2026-2028 dans la région du Bas-Saint-Laurent/

CACOUNA, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Amélie Dionne, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers 2026-2028 dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 7 avril 2026



HEURE : 9 h 30



LIEU : Centre de services de Cacouna

801, route de l'Église

Cacouna (Québec) G0L 1G0

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]