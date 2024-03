MORIN-HEIGHTS, QC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec feront une annonce concernant le logement à Morin-Heights.

Les représentants des médias sont invités à se joindre à Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité), au nom de France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, et Tim Watchorn, maire de Morin-Heights pour l'événement.

Date : Le 15 mars 2024 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Chalet Bellevue 27, rue Bellevue, Morin-Heights (QC) J0R 1H0

