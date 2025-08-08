/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant la Société de l'assurance automobile du Québec/
08 août, 2025, 06:30 ET
QUÉBEC, le 7 août 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant la Société de l'assurance automobile du Québec.
Cet événement aura lieu :
DATE :
Le 8 août 2025
HEURE :
11 h
LIEU :
Québec
* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.
Source : Claude Deraîche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]
