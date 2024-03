/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant la formation, dans le secteur industriel, pour répondre aux besoins d'entreprises de l'Estrie/

WINDSOR, ON, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le député de Richmond, André Bachand, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un investissement en lien avec la formation de la main-d'œuvre du secteur industriel en Estrie.

Cette annonce, qu'il fera au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, portera sur la formation des travailleurs comme moyen pour appuyer l'essor de certaines entreprises de la région.

Date : Vendredi 15 mars 2024



Heure : 10 h



Lieu : Windsor (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)

