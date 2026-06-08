/R E P R I S E --Avis aux médias - Annonce concernant l'accessibilité à la nature et au plein air/

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, procédera à une annonce concernant l'accessibilité à la nature et au plein air.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), Martin Soucy, et du président de l'Association des parcs régionaux du Québec (Parq), Stéphane Michaud.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant midi, le 8 juin 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le lundi 8 juin 2026, à 13 h 30

Arrivée des médias dès 13 h



LIEU : Québec

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]