/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce concernant des infrastructures de transport en commun à Hamilton/

HAMILTON, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures de transport en commun en présence d'Aslam Rana, député de Hamilton-Centre, de Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, et d'Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton.

Date : Le mardi 23 juin 2026



Heure : 9 h



Lieu : Centre d'entretien et d'entreposage de HSR

281, avenue Birch

Hamilton (Ontario) L8H 3Y1

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Dakota Brasier, Directrice des Relations avec les médias, Cabinet du ministre des Transports de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias - Ville de Hamilton, [email protected]