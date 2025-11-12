WINNIPEG, MB, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, et de Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest.

Date : Le mercredi 12 novembre 2025

Heure : 8 h 30 h HNC

Lieu : Naawi-Oodena bloc C - au sud de l'avenue Taylor et à l'ouest du boulevard Kenaston

Winnipeg (Manitoba)

Le site est accessible par l'ancienne barrière du Ministère de la Défense nationale (MDN) du côté sud le l'avenue Taylor, environ 200 mètres à l'ouest de l'intersection du boulevard Kenaston et de l'avenue Taylor.



Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada