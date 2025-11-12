Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
12 nov, 2025, 07:00 ET
WINNIPEG, MB, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, et de Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest.
Date : Le mercredi 12 novembre 2025
Heure : 8 h 30 h HNC
Lieu : Naawi-Oodena bloc C - au sud de l'avenue Taylor et à l'ouest du boulevard Kenaston
Winnipeg (Manitoba)
-
- Le site est accessible par l'ancienne barrière du Ministère de la Défense nationale (MDN) du côté sud le l'avenue Taylor, environ 200 mètres à l'ouest de l'intersection du boulevard Kenaston et de l'avenue Taylor.
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
Partager cet article