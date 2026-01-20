TORONTO, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de l'honourable Gregor Robertson, Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Karim Bardeesy, député de Taiaiako'n--Parkdale--High Park et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, d'Olivia Chow, mairesse de Toronto, d'Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada, de Dr. Kevin Smith, présidentdirecteur général du University Health Network (UHN), et de Dr. Andrew Boozary, directeur général du UHN Gattuso Centre for Social Medicine.

Date : Mardi 20 janvier 2026

Heure : 14 h [HNE]

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de LICC, à [email protected], pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

