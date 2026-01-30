OTTAWA, ON, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce qui aura lieu à Ottawa. L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Cecile Nelvana Lyall, ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut et Paul Irngaut, président de Nunavut Tunngavik Incorporated, feront une annonce concernant le logement pour les habitants du Nunavut.

Date : Le vendredi 30 janvier 2026

Heure : 11 h 00 [HNE]

Les élus participeront à une brève visite du site à laquelle les médias pourront assister. Une annonce sera faite peu après la visite du site.

Les représentants des médias doivent envoyer un courriel aux Relations avec les médias de LICC à [email protected] pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement et confirmer leur présence.

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]