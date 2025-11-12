Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale et député d'Ottawa-Sud.
Date :
Le mercredi 12 novembre 2025
Heure :
8 h 30 [HNE]
Lieu :
1495, chemin Heron Road, à Ottawa (Ontario) K1V 6A6
