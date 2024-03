/R E P R I S E -- Avis aux médias - 50e anniversaire du comité d'action féministe de la CSQ - Une journée de conférences sur l'avenir de l'action féministe/

QUÉBEC, le 18 mars 2024 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière d'annoncer et d'inviter les médias à la tenue d'un important événement pour célébrer le 50e anniversaire du comité d'action féministe de la CSQ.

L'événement se déroule au Fairmont Le Château Frontenac à Québec et concentre la tenue de différentes conférences sur divers aspects de l'action féministe :

Diversité et inclusion;

Valorisation des emplois à prédominance féminine;

Le mythe du mérite et de l'action positive;

L'antiféminisme et son courant masculiniste.

Différentes conférencières et conférenciers prendront la parole :

Naïma Hamrouni : professeure d'éthique féministe et de philosophie politique, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR);

Isabelle Auclair : professeure agrégée au Département de management, Université Laval ;

: professeure agrégée au Département de management, Université ; Mélissa Blais : professeure associée à l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF), Université du Québec en Outaouais (UQO);

Francis Dupuis-Déri : professeur en science politique, Université du Québec à Montréal (UQAM);

Rim Mohsen : co-fondatrice de La Forge;

LEM : autrice et artiste de la parole.

À noter que Line Camerlain, vice-présidente actuelle de la CSQ, ainsi que les anciennes présidentes de la CSQ seront présentes à l'événement et disponibles pour des entrevues : Sonia Ethier (2018-2021), Louise Chabot (2012-2018), Monique Richard (1999-2003) et Lorraine Pagé (1988-1999).

Conférences sur l'avenir de l'action féministe - 50e anniversaire du comité d'action féministe de la CSQ



Naïma Hamrouni : professeure d'éthique féministe et de philosophie politique,Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Isabelle Auclair : professeure agrégée au Département de management, Université Laval

Mélissa Blais : professeure associée à l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF), Université du Québec en Outaouais (UQO)

Francis Dupuis-Déri, professeur en science politique, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Rim Mohsen : co-fondatrice de La Forge

LEM : autrice et artiste de la parole

Line Camerlain, vice-présidente actuelle de la CSQ

les anciennes présidentes de la CSQ : Sonia Ethier, Louise Chabot, Monique Richard et Lorraine Pagé
Le 21 mars 2024, de 9 h 30 à 17 h



Fairmont Le Château Frontenac

1, rue des Carrières, Québec

Salle de bal et foyer

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

