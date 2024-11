MONCTON, NB, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Parcs Canada

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et députée de Moncton--Riverview--Dieppe, participera à la cérémonie de dévoilement d'une plaque de Parcs Canda et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant l'importance historique nationale de Joseph Broussard dit Beausoleil.

Joseph Broussard dit Beausoleil est une figure marquante de l'histoire de l'Acadie et occupe une place de choix dans la mémoire collective des communautés acadiennes de la Louisiane et des provinces maritimes. Au milieu du XVIIIe siècle, il devient un chef de file de la résistance des Acadiens face à la domination britannique. Natif de Port-Royal, Beausoleil a passé une grande partie de sa vie le long de la rivière Petitcodiac.

La ministre Petitpas Taylor fera l'annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 14 novembre 2024



Heure : La cérémonie débute à 14 h HNA





Les médias sont priés d'arriver à 13 h 45 HNA



Lieu : Hôtel Rodd, salle Dieppe, 434, rue Main, Moncton, (N.-B.)

(Veuillez noter le changement de lieu en raison du mauvais temps)





Séance photo après l'événement au parc du Mascaret

10, cour Bendview, Moncton, (N.-B.)

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et r.s.v.p. : Tim Leblanc Murphy, Agent, partenariats, engagement et communications, Unité de gestion du Nord du Nouveau-Brunswick, Parcs Canada, [email protected], Tél. : 506-850-7344