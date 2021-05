/R E P R I S E -- Assises 2021 de l'UMQ - Le rendez-vous phare du milieu municipal se tiendra du 12 au 14 mai en mode virtuel/

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est sur le thème « Le monde municipal : sur tous les fronts! » que se tiendront les 99ièmes assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Ce rendez-vous phare pour le milieu municipal, qui se déroulera du 12 au 14 mai prochains pour la toute première fois en format entièrement virtuel, réunira plus de 400 élues et élus, gestionnaires municipaux et partenaires de toutes les régions du Québec.

La Commission des Assises 2021 a élaboré une programmation riche et diversifiée, taillée sur mesure pour répondre aux besoins des municipalités. L'UMQ offrira notamment aux déléguées et aux délégués près d'une vingtaine de conférences et ateliers sur des enjeux d'actualité prioritaires pour le milieu municipal. Ceux-ci pourront également découvrir les 33 projets finalistes du mérite Ovation municipale, par le biais du Pavillon virtuel de l'innovation municipale québécoise.

Soulignons que les Assises 2021 pourront compter sur l'expertise de Connexion.TV, une nouvelle plateforme de diffusion numérique 100 % québécoise offrant une expérience événementielle de qualité supérieure.

Plusieurs conférencière et conférenciers de prestige se succèderont sur cette tribune de choix. L'UMQ accueillera notamment :

M. François Legault, premier ministre du Québec;

Le très honorable Justin Trudeau , premier ministre du Canada ;

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

Mme Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale;

, cheffe de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale; L'honorable Erin O'Toole , chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes;

Mme Manon Massé, cheffe du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale;

Manon Massé, cheffe du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale; M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois;

M. Paul St-Pierre Plamondon , chef du Parti québécois;

, chef du Parti québécois; M. Jagmeet Singh , chef du Nouveau Parti démocratique du Canada .

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir les Assises 2021 peuvent compléter le formulaire d'inscription dédié en ligne d'ici le 10 mai à 12 h et un hyperlien de connexion leur sera transmis par courriel le 11 mai. Les journalistes qui voudront assister à l'événement après cette date pourront obtenir une accréditation en communiquant avec monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias à l'UMQ (cellulaire : 438 827-4560; courriel : [email protected]).

HORAIRE Mercredi 12 mai 2021

8 h 30 à 9 h 30 Cérémonie d'ouverture officielle des Assises 2021

Allocution et entretien avec le premier ministre du Québec, M. François Legault

Remise du titre Membre honoraire de l'UMQ



9 h 30 à 10 h Pause



10 h à 10 h 45 Atelier « Perspective 2025 - Comment la COVID-19 a transformé le visage économique de nos communautés? »



10 h 45 à 11 h Pause



11 h à 12 h Conférence « À l'aube du scrutin municipal : l'humeur de l'électorat en temps de crise »

M. Jean-Marc Léger, économiste et président-fondateur de Léger



12 h 15 à 13 h 15 Assemblée de la relève de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ ( activité réservée aux élues et élus de 18 à 35 ans )



13 h 30 à 14 h 15 Atelier « Préserver notre patrimoine : en avons-nous les moyens? »



14 h 15 à 14 h 45 Pause



14 h 45 à 15 h 30 Atelier « Comment passer à l'action sans payer le prix politique? »



15 h 30 à 16 h 30 Entretien avec les nouvelles dirigeantes et nouveaux dirigeants de l'UMQ - Quels sont les défis et enjeux à venir pour le milieu municipal?



Jeudi 13 mai 2021





8 h 30 à 9 h 30 Tribune Femmes et gouvernance (en collaboration avec Bell)

Remise du Prix Francine-Ruest-Jutras



9 h 30 à 9 h 45 Atelier « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie : Sensibiliser et agir pour des échanges respectueux sur les médias sociaux »



9 h 45 à 10 h Pause



10 h à 10 h 45 Atelier « Climat : problème mondial, solutions municipales »



11 h à 12 h Entretien avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest

Remise d'une bourse à la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie (en collaboration avec DHC Avocats)

Remise du Prix Personnalité de la relève municipale



12 h à 13 h 30 Pause



13 h 30 à 14 h 15 Atelier « La transformation numérique des municipalités : plus nécessaire que jamais »



14 h 15 à 14 h 45 Pause



14 h 45 à 15 h 30 Atelier « Éco-fiscalité, ou l'adoption de nouvelles stratégies fiscales au bénéfice des citoyennes et citoyens »



19 h à 20 h 30 Soirée gala du mérite Ovation municipale

Hommage aux 20 ans

Remise des prix du mérite Ovation municipale (en collaboration avec Énergir)



Vendredi 14 mai 2021





8 h 30 à 9 h 30 Conférence « Gérer le chaos »

Mme Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière



8 h 30 à 9 h 45 Pause



9 h 45 à 11 h Tribune fédérale

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L'honorable M. Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada

M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois

M. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada



11h à 11 h 15 Pause



9 h 15 à 12 h 30 Tribune des chefs d'opposition

Mme Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

Mme Manon Massé, cheffe du deuxième groupe d'opposition

Manon Massé, cheffe du deuxième groupe d'opposition M. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois



13 h 30 à 14 h 30 Assemblée générale annuelle (activité réservée aux membres de l'UMQ)

La programmation détaillée des Assises 2021 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #AssisesUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

