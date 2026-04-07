/R E P R I S E -- Annonce concernant les investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028 dans la région de la Chaudière-Appalaches/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
07 avr, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028 dans la région de la Chaudière-Appalaches.
Cet événement aura lieu :
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DATE :
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Le 7 avril 2026
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HEURE :
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13 h 30
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LIEU :
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Centre de services de Lac-Etchemin
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1375, route 277
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Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].
SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]
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