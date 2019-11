/R E P R I S E -- Alexandre Cusson quitte ses fonctions de président de l'Union des municipalités du Québec/

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, a annoncé aujourd'hui qu'il quittait ses fonctions à titre de président et de membre du conseil d'administration de l'organisation. La mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, assumera les fonctions de présidente intérimaire jusqu'à l'élection d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président en mai prochain, lors des assises annuelles de l'UMQ, conformément aux statuts de l'Union.

Alexandre Cusson était membre du conseil d'administration de l'UMQ depuis avril 2014, membre du comité exécutif depuis mai 2015 et président depuis novembre 2017. « J'ai vécu deux années passionnantes comme président de l'UMQ qui ont culminé avec la signature d'un pacte fiscal dont les municipalités du Québec peuvent être fières. La pertinence et l'argumentaire que nous avions développé depuis janvier 2018 nous ont ouvert la voie vers ce gain historique que représente le partage inconditionnel de la croissance des revenus de la TVQ », a déclaré Monsieur Cusson.

Au cours de sa présidence, Alexandre Cusson a parcouru le Québec à la rencontre de ses collègues mairesses et maires, conseillères et conseillers municipaux, qui sont à l'œuvre pour bâtir des milieux de vie dynamiques, sains et attrayants pour les citoyennes et citoyens, et il a tenu à les remercier. « Pendant mon mandat, je me suis beaucoup promené au Québec. J'ai toujours été accueilli chaleureusement et vous m'avez permis de mieux comprendre les défis de vos territoires, de nos régions, de votre monde. Je remercie les élues et élus municipaux pour leur appui de tous les instants et les membres du conseil d'administration pour leur engagement et leur détermination à faire progresser les municipalités. Quels que soient les défis que je serai appelé à relever dans le futur, je ne reculerai jamais sur les principes que nous avons défendus ensemble : l'autonomie des gouvernements de proximité et leur pleine reconnaissance », a ajouté Monsieur Cusson.

Suzanne Roy a pour sa part félicité Monsieur Cusson pour sa passion indéfectible à exposer les enjeux municipaux dans toute leur particularité et leur diversité. « La passion d'Alexandre ne s'est jamais essoufflée, au contraire. Au nom de mes collègues du conseil d'administration, je tiens à lui dire merci et lui exprimer notre reconnaissance pour toutes ces années consacrées à défendre avec une grande conviction les intérêts du monde municipal », a-t-elle souligné.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

