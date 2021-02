/R E P R I S E -- 9 trucs à adopter, pour pelleter sans se blesser/

Faites quelques exercices d'échauffement avant de débuter. Poussez la neige au lieu de la soulever lorsque c'est possible. Gardez votre dos droit et forcez en pliant les genoux pour soulever une pelletée de neige. Gardez la charge de la pelle près de vous afin d'éviter un étirement musculaire. Pivotez votre corps en entier pour éviter la torsion du tronc en déposant la pelletée. Prenez plusieurs pelletées légères plutôt qu'une seule très lourde. Utilisez une pelle légère, ergonomique et adaptée à votre taille. Prenez le temps de bouger de la bonne façon plutôt que d'aller vite pour finir plus rapidement. Sortez plusieurs fois pelleter lors d'une tempête plutôt que d'attendre d'avoir un gros amoncellement.

Vous ressentez de l'inconfort ou vous avez mal suite à votre séance de pelletage ? Le risque de blessures est d'autant plus grand si le patient qui consulte suite à une séance intense de pelletage avait une condition préexistante qu'il a négligé de soigner. N'ignorez pas une douleur qui persiste, elle pourrait devenir chronique. Le chiropraticien, de par sa formation de niveau doctoral et ses compétences pointues portant sur le système neuromusculosquelettique, est habileté à diagnostiquer, traiter et prévenir les blessures de cette nature résultant d'un effort physique d'une intensité trop élevée ou effectué mal positionné comme le pelletage.

N'oubliez pas que votre chiropraticien est là pour vous guider à garder votre corps en santé et à pelleter adéquatement pour éviter de fâcheuses blessures. Dr Corbin ajoute « Si vous avez une blessure au dos par exemple, il est conseillé de corriger correctement le problème avec votre docteur en chiropratique par des soins et/ou des exercices pour éviter de l'aggraver à l'effort. »

À propos de l'ACQ

L'Association des chiropraticiens du Québec est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. Dans le cadre de sa mission, l'Association des chiropraticiens du Québec oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces. C'est dans cet esprit que nous sommes heureux d'offrir aux Québécoises et aux Québécois des conseils pour une saison hivernale sécuritaire.

_______________________________________________ i Rapport All pain, no gain Association chiropratique canadienne

SOURCE Association des chiropraticiens du Québec

Renseignements: Marie-France Nadeau Lafortune, chef communication & marketing, Association des chiropraticiens du Québec, 7960, Boulevard Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1K 1A1, sans frais 1 866 292-4476 poste 101 | 514 355-0557 poste 101, cell : 514 945-0557, [email protected], www.chiropratique.com

Liens connexes

http://www.chiropratique.com