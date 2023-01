/R E P R I S E -- 8 erreurs à éviter, pour pelleter sans se blesser/

MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Selon le Centre canadien d'hygiène et sécurité au travail, il faudrait en général 15 minutes pour pelleter 1000 kg de neige1, impressionnant n'est-ce pas? Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que le pelletage causerait des douleurs musculaires et articulaires chez 31% des Canadiens2! Les chiropraticiens observent chaque année une recrudescence du nombre de consultations en clinique chiropratique à chaque grosse bordée de neige. Selon Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et vice-président de l'Association des chiropraticiens du Québec, « Les patients que nous recevons en clinique après une tempête de neige se présentent principalement avec des douleurs au bas du dos, au cou et aux épaules. »

Conseils de pelletage

Pour éviter blessures et courbatures, voici les 10 #chirotrucs à adopter :

Visionnez l'ensemble des #chirotrucs pour « Pelleter sans se blesser »

Pour ne pas vous blesser, voici les 8 erreurs à éviter :

Tourner seulement le haut de votre corps pour déposer la neige Pencher le dos en gardant les genoux droits pour soulever une pelletée Prendre de grosses pelletées difficiles à pousser ou à soulever Lancer la neige au-dessus de votre épaule Utiliser une pelle de la mauvaise taille ou trop lourde Se dépêcher pour finir rapidement Attendre la fin de la tempête avant de pelleter pour éviter d'avoir à recommencer Négliger de s'échauffer avant de pelleter

Vous ressentez de l'inconfort ou vous avez mal suite à votre séance de pelletage ?

Le risque de blessures est d'autant plus grand si le patient qui consulte suite à une séance intense de pelletage avait une condition préexistante qu'il a négligé de soigner. N'ignorez pas une douleur qui persiste, elle pourrait devenir chronique. Le chiropraticien, de par sa formation de niveau doctoral et ses compétences pointues portant sur le système neuromusculosquelettique, est habileté à diagnostiquer, traiter et prévenir les blessures causées par un effort physique d'une intensité trop élevée ou mal effectué, comme le pelletage.

N'oubliez pas que votre chiropraticien est là pour vous guider vers les bonnes habitudes vous permettant de garder votre corps en santé et de pelleter adéquatement pour éviter de fâcheuses blessures. Dr Corbin ajoute « Si vous avez une blessure au dos par exemple, il est conseillé de corriger correctement le problème avec votre docteur en chiropratique par des soins et/ou des exercices pour éviter de l'aggraver à l'effort. »

À propos de l'ACQ

L'Association des chiropraticiens du Québec est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. Dans le cadre de sa mission, l'Association des chiropraticiens du Québec oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces. C'est dans cet esprit que nous sommes heureux d'offrir aux Québécoises et aux Québécois des conseils pour une saison hivernale saine et sécuritaire.

