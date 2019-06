/R E P R I S E -- 5 erreurs courantes à éviter pour déménager sans se blesser/

Les risques de blessures sont accentués par la fatigue et la hâte de terminer au plus vite. Les erreurs suivantes, fréquentes en période de déménagement, peuvent contribuer à l'apparition de douleurs :

Faire des grosses boîtes pour en avoir moins à déménager Soulever les gros morceaux seul Tourner seulement le haut du corps pour prendre et déposer les boîtes Pencher le dos en gardant les genoux droits pour soulever et déposer les boîtes Négliger de s'échauffer

#chirotrucs pour éviter les blessures

Regardez la vidéo de Daniel Melançon, notre porte-parole, qui suit les #chirotrucs pour déménager sans se blesser https://youtu.be/xFrovW9mgQY

AVANT

Utilisez des boîtes de taille moyenne ou petite et évitez de les surcharger

Déposez vos boîtes sur une surface à la hauteur des hanches pour les remplir

Répartissez bien le contenu de vos boîtes afin de bien équilibrer leur poids

Choisissez des boîtes munies de poignées, si possible, pour faciliter la préhension

Invitez famille et amis à venir vous donner un coup de main !

Échauffez-vous avant de commencer à déplacer le contenu de votre résidence

PENDANT

Penchez-vous en pliant les genoux et en gardant le dos droit

Soulevez votre charge en utilisant la force de vos jambes

Gardez la charge près de votre corps pour diminuer la tension sur les muscles et les articulations

Évitez les torsions du haut du corps quand vous déposez une boîte. Pivotez plutôt avec les pieds

Demandez de l'aide pour soulever les charges très lourdes

Utilisez des courroies de levage ou un « diable » au besoin

Prenez des pauses régulièrement et hydratez-vous

APRÈS

Étirez-vous après le transport manuel des items de manière à éviter les douleurs musculaires

Pour le grand ménage, évitez de vous étirer au-delà de l'amplitude naturelle de vos articulations pour laver le fond d'une armoire par exemple

Des travaux de peinture ? Vos bras doivent toujours être à un maximum de 90 degrés devant vous

Pour passer l'aspirateur et la vadrouille, n'oubliez pas d'alterner entre votre côté gauche et droit

Enfin, profitez d'un repos bien mérité !

Bon déménagement !

À propos de l'ACQ

L'Association des chiropraticiens du Québec est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. Dans le cadre de sa mission, l'Association des chiropraticiens du Québec oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques, efficaces et naturelles.

chiropratique.com | blogue.chiropratique.com | facebook.com/AssoDesChirosQc | twitter.com/AssoChiroQc

SOURCE Association des chiropraticiens du Québec

Renseignements: Marie-France Nadeau Lafortune, chef communication & marketing, Association des chiropraticiens du Québec, 7960, Boulevard Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1K 1A1, t. 514.355.0557 poste 101, 1.866.292.4476, f. 514.355.0070, mfnadeaulafortune@chiropratique.com

Related Links

http://www.chiropratique.com