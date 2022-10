/R E P R I S E -- 39e édition de la Clinique juridique téléphonique - Le JBM se mobilise pour la population québécoise/

MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) est de retour pour une 39e édition. Les 22 et 23 octobre prochains, de 9 h à 16 h, les citoyen.ne.s pourront recevoir des conseils juridiques gratuits donnés au téléphone par des avocat.e.s et des notaires bénévoles. Ce service sans frais destiné à la population québécoise est mis en place par le JBM, en partenariat avec le Barreau du Québec et le CAIJ.

L'accessibilité à la justice au cœur de notre action

Avec la prestation de conseils juridiques gratuits, cette clinique répond à l'une des deux missions fondamentales du JBM, soit l'accessibilité à la justice. Le passage dans le milieu de la justice peut parfois être source de plusieurs questionnements et il est primordial d'offrir des activités qui permettent à la population de s'informer et de connaitre ses droits, et ce, gratuitement. De nombreuses initiatives existent déjà pour aider les justiciables à trouver des réponses à leurs questions juridiques et le JBM est fier d'apporter sa contribution avec sa Clinique.

Un service juridique gratuit attendu par la population

Ce rendez-vous bien établi trouve chaque année son public : plus de 4 000 appels de citoyen.ne.s ont été reçus et traités l'an dernier dans le cadre de cette initiative. Les questions les plus fréquemment formulées concernent la famille, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion des successions. Instigateur du projet, le JBM offre ce service deux fois par année depuis 2018, avec le soutien de plus d'une centaine d'avocates et avocats bénévoles et la collaboration du Jeune Barreau de Québec (JBQ) et de l'Association des Jeunes Barreaux de Région (AJBR).

Appelez la Clinique juridique téléphonique du JBM pour vous renseigner sur vos droits,

vos obligations et les solutions qui s'offrent à vous pour prévenir ou régler vos différends.

C'est gratuit et ça s'adresse à tous et toutes!



Les 22 et 23 octobre 2022

de 9 h à 16 h

En composant ce numéro : 1 844 779 6232

« Le JBM est très fier de tenir sa 39e édition de la Clinique juridique téléphonique. C'est avec grand plaisir que nous retrouverons l'ensemble de nos bénévoles sur place dans les locaux du CAIJ pour la première fois depuis la pandémie. Les jeunes avocat.s.es sont au cœur de l'accès à la justice et font une différence, année après année, dans la vie des justiciables du Québec. La Clinique juridique téléphonique du JBM est un bel exemple de projets qui font une réelle différence dans la vie des québécois.es. »

Me Alexandra Paquette, présidente du JBM.

« L'accès à la justice est prioritaire pour le Barreau du Québec, et nous sommes fiers de soutenir des initiatives telles que la Clinique juridique téléphonique du JBM, qui offre ponctuellement à la population un accès facile et rapide à un avocat. En matière de justice, le Barreau juge important qu'on se centre sur les besoins des citoyens. Nous saluons, enfin, les avocates et les avocats qui donnent généreusement de leur temps pour faire de cette opération un succès. »

Me Catherine Claveau, bâtonnière du Québec.

« Quel plaisir cette année de retrouver la superbe équipe du JBM et tous les bénévoles pour la 39e édition de la Clinique juridique téléphonique qui se déroulera 100 % en mode présentiel, et ce, pour la première fois en deux ans! En tant qu'incontournable ressource de savoir juridique, le CAIJ est fier de soutenir cet évènement phare en partageant ses ressources informationnelles ainsi que ses infrastructures. Je tiens également à souligner le travail exceptionnel des avocats et des avocates qui, en acceptant généreusement de participer à la clinique, offrent à la population l'occasion de s'informer sur leurs droits et obligations. »

Me Nancy J. Trudel, directrice générale du CAIJ

À propos du JBM

Fondé en 1898, le JBM regroupe les avocat.e.s de dix ans et moins de pratique à Montréal, soit plus de 5 000 membres. Il est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes de nombre pour une seule ville. Sa mission est double. D'une part, il veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres. D'autre part, il fournit de façon bénévole des services de consultation et d'information juridique auprès de différents segments de la population et organise des activités de bienfaisance. Dans l'ensemble, il vise à améliorer l'accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif. À ce titre, le JBM a reçu en août 2021 la Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour mérite exceptionnel, « en reconnaissance du dynamisme remarquable dont [ont fait] preuve [ses] membres dans la poursuite continuelle du mieux-être collectif ». Pour prendre connaissance de nos initiatives pour la population, rendez-vous à la section Services au public sur le site : http://ajbm.qc.ca.

SOURCE Jeune Barreau de Montréal (JBM)

Renseignements: Source: Adam Alaoui, responsable des communications et relations publiques, Jeune Barreau de Montréal; Renseignements et entrevues: France Gaignard, 514 616-7705 - [email protected]